Creditwest Bank, geleneksel hale getirdiği Ramazan iftarı etkinliğini geçtiğimiz gün Lefkoşa Golden Tulip Hotel'de düzenledi. İftar yemeğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Bayındık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Sayıştay Başkanı Osman Korahan katıldı.

Altınbaş Holding ve ailesi, Creditwest Bank yöneticileri ile bazı müşterileri, Alpet yetkilileri ve Dünya Barış Üniversitesi (DBÜ) öğrencilerinin katıldığı iftar yemeği, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Sofu Altınbaş: "Ramazan, Kardeşlik ve Birlik Ayıdır"

İftar programında konuşma yapan Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve DBÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş, Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bu mübarek ayın kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı zaman dilimi olduğunu belirtti. Altınbaş, "Ramazan, küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün ön plana çıktığı müstesna bir aydır. Bu ayda birbirimize kenetlenmeli, dayanışma içinde olmalı ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeliyiz." dedi.

Vakkas Altınbaş: "İyilik Yapma ve İhtiyaç Sahiplerine Destek Olma Zamanı"

Altınbaş Holding Başkan Vekili Vakkas Altınbaş ise konuşmasında Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini belirterek, "Ramazan, iyilik yapma, paylaşma ve ihtiyaç sahiplerine destek olma ayıdır. Bu mübarek ayda, elimizden geldiğince yardıma muhtaç insanların yanında olmalı, onlara destek olmalı ve gönüllerini hoş tutmalıyız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Vakkas Altınbaş "Bu tür iftar yemekleri, bu yardımlaşma ruhunu topluma yaymak için çok güzel bir fırsat" dedi.

İftar yemeği boyunca konuklar, samimi bir ortamda bir araya gelerek sohbet etme ve kaynaşma imkanı buldular. Katılımcılar, Creditwest Bank'ın düzenlediği bu anlamlı etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdiler.

Creditwest Bank, bu tür etkinliklerle toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmaya devam edeceğini vurguladı.