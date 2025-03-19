İran’ın ünlü pop müzik sanatçısı Masoud Sadeghloo, Salı akşamı, Nevruz kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli oteli Merit Royal Diamond’da büyük bir konser verdi. Kendine özgü tarzı ve güçlü sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Masoud Sadeghloo, Merit Royal Diamond’ın büyüleyici sahnesinde yedi yüzü aşkın hayranı ile buluştu.

Nevruz Bayramı dolayısıyla farklı ülkelerden ülkemize gelen misafirlere tam bir müzik ziyafeti yaşatan Masoud Sadeghloo; "Zade Baroon", "Nime Gomshode", "Raft", "Mosaken", "Dokhtar", "Akhar-e Shab" gibi unutulmaz şarkılarını seslendirerek sevenlerinin gönlünü fethetti. Ünlü sanatçı, hayranlarının büyük ilgisi ve isteği üzerine bu şarkıları defalarca yeniden söyledi ve konserde unutulmaz anlara imza attı.

Masoud Sadeghloo’nun muhteşem sahne performansının yanı sıra ışık ve led gösterileriyle tam bir görsel şölene dönüşen konser, izleyicilerden tam not aldı. Ünlü sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.