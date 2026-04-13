Kuzey Kıbrıs’ta sporun gelişimine yönelik katkılarını sürdüren Creditwest Bank Ltd., Cyprus Mediterranean Coast (CMC) Golf Kulübü ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında golf sporuna verdiği desteği yeni dönemde de devam ettiriyor.

Söz konusu iş birliği; Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer’in katılımıyla imza altına alındı. Üst düzey yöneticilerin yer aldığı imza töreni, kurumlar arası iş birliğinin güçlenmesi ve spora verilen önemin pekiştirilmesi açısından dikkat çekti.

Sürdürülebilir Destek Öne Çıkıyor

Creditwest Bank, uzun yıllardır farklı spor branşlarında sporculara sağladığı katkılarla öne çıkarken, golf alanındaki bu iş birliğiyle hem turnuvaların düzenlenmesine destek veriyor hem de sporcuların gelişimine katkı sağlıyor.

Golf Daha Geniş Kitlelere Ulaşıyor

CMC Golf Kulübü’nde düzenlenen organizasyonlar, farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirerek golf sporunun daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıyor. Creditwest Bank’ın desteğiyle gerçekleştirilen turnuvalar, amatör ve profesyonel golfçüler için önemli bir platform oluşturuyor.

Sosyal Sorumluluk Vurgusu

Bankanın spora verdiği destek, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak öne çıkıyor. Creditwest Bank, spor faaliyetleri aracılığıyla sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasını, gençlerin spora yönlendirilmesini ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesini hedefliyor.

Topluma Değer Katmaya Devam Ediyoruz

Sporun birleştirici gücüne inanan Creditwest Bank, hayata geçirdiği projelerle yalnızca finans sektöründe değil, sosyal yaşamın farklı alanlarında da aktif rol üstleniyor. Başta golf olmak üzere çeşitli spor dallarına verilen destek, bankanın topluma değer katma vizyonunun önemli bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Destekler Devam Edecek

Creditwest Bank yetkilileri, sporun gelişimine katkı sağlayan projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, bu tür iş birliklerinin hem sporcular hem de toplum açısından önemli kazanımlar sunduğunu vurguladı.