Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemler sırasında yaşanan olaylara ilişkin, “Görevini yerine getiren polisimize taş atan, saldıran ve devletin güvenliğini hedef alan bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Olayların, toplum adına kaygı verici bir boyuta ulaştığını ifade eden Coşkun, demokratik hakların kullanılırken kamu düzeninin bozulması ve güvenlik güçlerine zarar verilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, “Devletin polisi; bu milletin huzuru, güvenliği ve birliği için görev yapmaktadır. Ona kalkan her el, doğrudan devlete ve milletin iradesine kalkmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırıların ceza almasının, kamu vicdanını rahatlatacağını belirten Coşkun, vatandaşları sağduyuya davet etti. Coşkun, toplum olarak ayrışmaya değil, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.