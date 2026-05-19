18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, ülkeye giriş yapacak olan E.A.(E-48)’ya Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık (1) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.