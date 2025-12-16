Dallas Mavericks, Utah Jazz deplasmanında uzatmada 140–133 yenilirken, gecenin öne çıkan ismi henüz 18 yaşındaki Cooper Flagg oldu.

Flagg, 42 sayıya ulaşarak NBA tarihinde bir maçta 40 sayı barajını aşan ilk 18 yaşındaki oyuncu olmayı başardı. Genç yıldız bu performansla beraber LeBron James’e ait 20 yılı aşkın bir rekoru da geride bıraktı.

1 numaralı draft seçimi olan Flagg, bu unutulmaz gecede yalnızca skor üretmekle kalmadı; 7 ribaund, 6 asist ve 2 blokla oyunun her alanında etkisini hissettirdi.

Flagg aynı zamanda kariyeri için önemli bir başka kilometre taşını da geride bıraktı. Attığı 42 sayıyla, Mavericks tarihinde bir çaylağın kaydettiği en yüksek sayı rekorunda Mark Aguirre ile de zirveyi paylaştı.

Maçın son anlarında da sorumluluk almaktan çekinmeyen Flagg, bitime saniyeler kala çizgiye gelerek skoru dengeleyen hamlelerin merkezinde yer aldı.

Genç yıldız, soğukkanlılığı, fiziksel gücü ve potaya agresif oyunuyla dikkat çekti.

Bu tarihi performans, Cooper Flagg’in henüz kariyerinin başında olmasına rağmen NBA sahnesinde ne kadar özel bir oyuncu olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.