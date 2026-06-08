İtalya’da düzenlenen CONIFA Avrupa Şampiyonası’nın Gol Kralı da şampiyon olan KKTC A Milli Futbol Takımımızdan çıktı. Turnuvanın da oyuncusu seçilen KKTC A Milli Futbol Takımımızın deneyimli yıldızı Erhun Öztümer, Padania ile oynanan final maçında 4 gol 1 asistle oynayarak, CONIFA Avrupa Şampiyonası’nın Gol Kralı oldu. Şenol Şoför 3 gol, Mert Güçlücan ve Kenan Oshan 2’şer golle turnuvayı tamamladılar.
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