Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan A Lisans Antrenörlük Kursu başvuruları sürüyor. Başvurular 12 Haziran 2026 Cuma günü son bulacak. A Lisans Antrenörlük Kursu’na vizelerini tamamlayan (3 sezon) antrenörler başvuruda bulunabilecek. Kurs 22 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

A LİSANS ANTRENÖR KURSU

Kurs Tarihleri: 22 Haziran – 3 Temmuz 2026

Kayıt Tarihleri: 1 – 12 Haziran 2026

Kurs Ücreti: 55.000 TL (Elli Beş Bin Türk Lirası)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (Sadece Yeni A Lisans Kursu’na başvuracak olanlar için)

KTFF Kayıt Formu (Başvuru sırasında doldurulacak)

KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Sicil Kayıt Belgesi

Son aldığı antrenör diplomasının fotokopisi

Kayıt Ücreti (55.000 TL)

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