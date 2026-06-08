Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan A Lisans Antrenörlük Kursu başvuruları sürüyor. Başvurular 12 Haziran 2026 Cuma günü son bulacak. A Lisans Antrenörlük Kursu’na vizelerini tamamlayan (3 sezon) antrenörler başvuruda bulunabilecek. Kurs 22 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
A LİSANS ANTRENÖR KURSU
Kurs Tarihleri: 22 Haziran – 3 Temmuz 2026
Kayıt Tarihleri: 1 – 12 Haziran 2026
Kurs Ücreti: 55.000 TL (Elli Beş Bin Türk Lirası)
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (Sadece Yeni A Lisans Kursu’na başvuracak olanlar için)
KTFF Kayıt Formu (Başvuru sırasında doldurulacak)
KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Sicil Kayıt Belgesi
Son aldığı antrenör diplomasının fotokopisi
Kayıt Ücreti (55.000 TL)
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