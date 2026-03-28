Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde bir ağaç altına 323 gram uyuşturucu madde bırakan ve takip sonucu yakalanan Birol Akarsu aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Günlerdir mahkeme emri ile poliste tutuklu olan Akarsu, tasarrufunda bulunan 2 adet cep telefonunun şifrelerini polise vermedi, “iki çocuğum var ölseler de şifreleri vermeyeceğim” ifadesini verdi.

Zanlı Akarsu, teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Göksen, zanlının tasarrufunda 2 adet cep telefonu bulunduğunu ancak zanlının telefon şifrelerini polise vermediğini ifade etti. Bölgede bulunan birçok ev ve iş yerinin kamera görüntülerinin mercek altına alındığını kaydeden Göksen, zanlının “Kripto” lakaplı bir şahıs tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Eşi ve çocuklarının Türkiye’ye gittiğini zanlının turist statüsü ile ülkede bulunduğunu ifade eden Göksen, serbest kalması halinde kaçabileceğine dikkati çekerek 45 gün cezaevi talebinde bulundu.

Yargıç Mine Gündüz, işlenen suçların ciddiyetine vurgu yaparak zanlının ileride davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.