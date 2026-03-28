Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağır yaralama, vahim zarar, darp, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından yargılanan Ahmet Şadi Akdönül, 6 yıl hapse mahkum edildi

Yargıç, sanığın 3 Ocak 2024 tarihinde Gemikonağı’nda evden çıkarmak istedikleri gerekçesiyle kavga ettiği Orhan Eraslan’ı sırtından bir kez, İdris Oral’ı göğüs bölgesinden iki kez, sırtından bir kez ve muhtelif yerlerine 3 kez bıçakladığını söyledi.

Sanığın olay tarihinde 16 yaşında olduğunu, Mersin’den ailesiyle birlikte çalışmak için ülkeye geldiğini belirten yargıç, işe girdikleri yerine lojmanında kalmaya başladıklarını belirtti. Yargıç, sanığın babasının, annesinin ve kendisinin işe gitmemesi üzerine işverenle telefonda tartıştıklarını, iş verenin de onları lojmandan çıkarmaya karar verdiğini kaydetti. Yargıç, İdris Oral, Hasan Oral ve Orhan Eraslan’ın lojmana giderek, çıkmalarını istemesi üzerine kavga çıktığını, evin önünde çıkan kavga esnasında sanığın üzerinde sakladığı bıçakla yaralama fiilini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın tutuklandıktan sonra ifadesinde ailesini korumak için bu suçu işlediğini, annesini yerde görünce dayanamadığını söylediğini, olay yerini net olarak gösteren kamera görüntülerinde sanığın annesinin kavga esnasında yere düştüğünün görüldüğünü kaydetti. Yargıç, olayın ardından sanığın işverenine başkasını suç işlemeye tahrik ve teşvik, sanığın babasını arayıp, küfür ettiği için elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket suçlarından dosya tazmin edildiğini kaydetti. Yargıç, sanığın ailesine giderek, evden çıkmalarını söyleyen 3 kişi hakkında da kavga suçundan dosya tazmin edildiğini aktardı. Yargıç, ayrıca sanığın babasına da işverenle telefonda karşılıklı küfürleşmeden dolayı dava getirildiğini belirtti.

Sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıklayın yargıç, ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis öngören ağır ve ciddi suçlardan olduğunu belirtti.

Yargıç kararına şöyle devam etti:

“ Sanığın bıçakla yaraladığı kişilerden İdris Oral’ın akciğerinde sönme, göğüs bölgesinde kanama olup hasta göğüs cerrahisi servisine yatırılmıştır. Sanığın bir bıçak darbesi ile yaraladığı Eraslan ise sol arka kürek kemiği altında yaklaşık 5 cm uzunluk ve 1 cm genişliğinde yaralanma meydana gelmiş akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki boşlukta kan birikmesi sebebiyle tedavi uygulanmış ve cerrahi servisine yatırılmıştır. Oral ve Erslan’ın aldıkları bıçak darbesine bağlı yaralanmalar suçun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Bunu sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdik.”

Yargıç, sanığın eylemlerinin oldukça vahim olduğunu, iki kişiyi bıçakla yaralamış olmasının oldukça vahim olduğunu belirtti. Yargıç, olay tarihinde sanığın annesinin ve babasının anjiyo geçirdiğini ve sanığın ailesinin tek çocuğu olarak ailesi için endişe duyduğunu ve kavga sırasında babasına yönelik darp sırasında annesinin araya girmesi ve annesinin yere düşmesi ile bu suçları tahrik altında işlediğinin ortada olduğunu, bu hususu sanık lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç, ancak tahrik altında işlenmiş olsa dahi bu şekilde bıçak kullanılarak adam yaralamanın hoşgörü ile bakılamayacak suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, “Sanığın daha hiçbir kavga başlamadan eşofmanının içine bıçağı alıp saklaması ve bu şekilde bıçakla müştekilerin yanına gitmesi de oldukça vahim bir durumdur. Sanığın eylemi, tahrik kabul ettiğimiz müştekilerin eylemlerine oranla oldukça ağırdır. Suçun işleniş şeklinin oldukça ağır olduğu kanaatindeyiz ”dedi.

Yargıç Barkın, tüm olgular bir bütün değerlendirildikten sonra sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.