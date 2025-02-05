Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz suçundan yargılanan Hikmet Güney hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç açıkladı. Yargıç, sanığın 16 Ocak saat 16.50 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin Spa bölümünde kendisine masaj yapan terapist kadına cinsel organını göstererek, cinsel taciz suçunu işlediğini açıkladı. Yargıç, sanığın aynı gün saat 17.45 sıralarında ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan Havalimanında tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın ardından sanığın yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden yargıç, 20 günden beri tutuklu beklediğini söyledi. Cinsel nitelikli suçların gün geçtikte yaygınlaştığına değinen yargıç, bu tür suçları işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Cinsel suçların kişiler üzerinde kalıcı hasarla neden olduğunu ifade eden yargıç, her davanın kendine has olgusu olduğunu söyledi. Yargıç, sanığın masaj salonunda söz konusu suçları işlediğini ifade ederek, davasını kabul ettiğini belirtti. Sanığın ifadesinde karşı tarafı tam anlamadığı için bu suçu işlediğini de söylediğini aktaran yargıç, 15-20 günden beri davasını tutuklu bekleyen sanığa kısa süreli hapis cezası vermeyi uygun gördüklerini açıkladı. Yargıç, sanığı mahkûm olduğu cinsel taciz davasından 25 gün hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.