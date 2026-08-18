Davada dün savcılık makamının tanığı olarak KSTU Kurucu Genel Sekreteri ve Direktör Vekili Mehmet Altuntaş dinlendi.

Altuntaş, üniversitede yapılan incelemelerde usulsüz not girişleri tespit edildiğini ve bu kapsamda Mali Polis’e şikâyette bulunulduğunu anlattı. F. Ü.’nün üniversitedeki kayıtlarının geçmiş dönemlere alındığını ve bazı derslerin başarılı olarak sisteme işlendiğini söyledi.

F. Ü.’nün avukatı Doğa Zeki ise Altuntaş’a, tespitlerin kendisi tarafından birebir yapılıp yapılmadığını sordu. Altuntaş, kayıtlarını kendisinin incelemediğini, bu işlemlerin ekipteki ilgili kişiler tarafından yapıldığını belirtti.

Duruşmada ayrıca KSTU’nun kuruluş sürecine ilişkin de soru ve iddialar gündeme geldi.

Mahkeme, duruşmayı 20 Ağustos Perşembe gününe erteledi.