Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen 33 yaşındaki isminin baş harfleri A.O.K’nin kullanımındaki araçta ve evinde arama yapıldı. Aramalarda, zanlının tasarrufunda yeşil reçeteyle satılan toplam 203 adet hap ile 2 adet damla tespit edildi. Bahse konu şahıs "İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket" suçundan tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alperen Asena olguları aktardı. Polis, 16 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lefkoşa'da Rüstem Ağa Sokak üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.O.K’nin kullanımında bulunan Mercedes marka araç içerisinde yapılan arama sırasında aracın sağ kapı iç kısmında toplam 14 adet yeşil reçete ile satılan symra marka tablet haplar tespit edilerek emare alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının K.Kaymaklı’da bulunan evinde arama yapıldığını, yatak odası içerisinde bulunan komodin çekmecesinde toplam 189 adet ve 15 film tabletten oluşan symra marka yeşil reçete ile satılabilen haplar ve 2 adet contramal marka 100mg damla tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının sorgusunda ilaçları Lefkoşa'da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini isminin baş harfleri İ.Ö.T'nin yaptığı bir eczaneden satın aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, İ.Ö.T'nin hakkında da yasal süreç başlatıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, A.O.K’nin öğrenci olduğunu, , İ.Ö.T'nin KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, A.O.K’nin 150 bin TL, , İ.Ö.T'nin ise 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, ayrıca , İ.Ö.T için birer kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.