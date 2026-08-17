İskele-Aygün Köyü yeni bağlantı yolu yakınlarındaki trafik kazası yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada 108 miligram alkollü olan Hakan Halis Koç (E-26), yönetimindeki NS 043 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp taşlara çarptı. Kazada, yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.