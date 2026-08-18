Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “cinsel dokunulmazlığı ihlal etme amacıyla alıkoyma”, “cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından yargılanan 48 yaşındaki Necmettin Sönmez hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Gülay Uğur okudu.

Yargıç Uğur, sanığın yargılandığı birinci davanın 10 yıl, ikinci davanın 3 yıl, üçüncü davanın ise 1 yıl hapis cezası öngördüğünü belirterek, sanığı her üç davadan da suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç Uğur, sanığın 10 Haziran 2026 tarihinde bahçıvan olarak çalıştığı Güzelyurt Meslek Lisesi içerisinde, konuşmak istediğini söyleyerek aynı okulda öğrenci olan 17 yaşındaki müştekiyi okul içerisindeki inşaatı yeni tamamlanmış sınıfların merdiven boşluğuna götürdüğünü belirtti.

Sanığın burada 17 yaşındaki öğrenciyi dudağından ve boynundan öptüğünü, vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğunu ve bu şekilde cinsel saldırı ile cinsel taciz suçlarını işlediğini kaydetti.

Yargıç, sanığın kamuya açık bir alanda korkusuzca bu suçu işlediğini ifade etti.

Kararında çocukların kendilerini en güvende hissetmeleri ve her türlü tehlikeden korunmaları gereken yerlerin başında eğitim kurumlarının geldiğini belirten Yargıç Uğur, bir çocuğun eğitim amacıyla bulunduğu okul ortamında cinsel nitelikli bir saldırıya maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Olayın sanığın çalıştığı okulda ve aynı okulda öğrenci olan müştekiye karşı işlenmiş olmasının ceza takdirinde sanık aleyhine dikkate alındığını belirten Uğur, müştekinin suç tarihinde henüz 17 yaşında bir lise öğrencisi olduğunu kaydetti.

Müşteki ile sanık arasında belirgin bir yaş farkı bulunduğuna dikkat çeken Yargıç Uğur, müştekinin yaşı, sanıkla arasındaki yaş farkı, işlenen suçlar nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetin ağırlığı ve olayların müşteki üzerinde meydana getirdiği psikolojik etkilerin de sanık aleyhine dikkate alındığını ifade etti.

“CİNSEL SUÇLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Sanığın mahkum olduğu cinsel suçların her geçen gün arttığını üzülerek gözlemlediklerini belirten Yargıç Uğur, bu durumun toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa neden olduğunu ve ailelerin çocuklarını yetiştirirken oldukça tedirgin olduklarını söyledi.

Uğur, konu suçların ağırlığı, vahameti ve yaygınlığını sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu suçların henüz reşit olmayan ve yaşı itibarıyla daha çocuk olarak nitelendirilebilecek kişilere karşı işlenmesinin suçun vahametini artırdığını belirten Uğur, bu suçlara verilecek cezaların takdirinde kamu yararının korunmasının ön plana çıkmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Yargıç Uğur, sanığın mahkum olduğu birinci davanın, yasanın öngördüğü hapis cezasının süresinden de anlaşılacağı üzere ciddi ve ağır suçlardan olduğunu belirterek, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Yargıç Uğur, diğer taraftan sanık lehine dikkate alınabilecek hususları da değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın benzeri bir sabıkasının bulunmaması, ilk günden polise yardımcı olması, gönüllü ifade vermesi ve aleyhine getirilen davaları ilk günden kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı sağlaması sanık lehine hafifletici faktörler olarak değerlendirildi.

Sanığın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve iki çocuğunun bulunması da ceza takdirinde sanık lehine dikkate alındı.

Yargıç Uğur, sanığa verilecek cezanın belirlenmesinde sanık aleyhindeki ve lehindeki tüm faktörlerin bir bütün olarak değerlendirildiğini söyledi.

Sanığın mahkum olduğu suçların ciddiyeti, suçların işleniş şeklinin vahameti, suçların niteliği, öngörülen azami ceza ve kamu menfaatini yakından ilgilendirmesi dikkate alındığında sanığa verilmesi gereken cezanın hapis cezası olduğu kanaatine vardıklarını belirten Uğur, aksi durumda kamu menfaatinin olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Yargıç Uğur, hapis cezasının süresini belirlerken meselenin tüm olgularını, sanığın kişisel durumunu, ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörleri yeniden değerlendirdiklerini söyledi.

Sanığın tutuklu kaldığı süreyi de bir bütün olarak dikkate aldıklarını belirten Uğur, Necmettin Sönmez’i toplam 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.