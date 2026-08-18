KKTC’de 1 haftada 63 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda19 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından açıklanan haftalık trafik raporuna göre, 10 - 16 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisindeki kazaların sebepleri; 23 süratli araç kullanmak, 9 dikkatsiz sürüş yapmak, 11 kavşakta durmamak, 12 yakın takip ve 8 diğer etkenler olarak yer aldı. Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 2 milyon 256 bin 600 TL oldu. Kazaların ilçelere göre dağılımı; Lefkoşa 17, Gazimağusa 14, Girne 12, Güzelyurt 6, İskele 14 olarak gerçekleşti.

Aynı tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 22 bin 364 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 3 bin 997 araç sürücüsü rapor edildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Süratli Araç Kullanmak (1663), Tehlikeli Sürüş (25), Dikkatsiz Sürüş (30), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (407), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (67), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (23), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (99), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (128), Trafik Işıklarına Uymamak (187), Muayenesiz Araç Kullanmak (136), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (106), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (20), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (41), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (10), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (40) ve 997 diğer trafik suçları."

Polis, 234 aracın trafikten men edildiğini, 11 sürücünün de tutuklandığını kaydetti.