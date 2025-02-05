KKTC Havalimanında 2023 yılı içerisinde meydana gelen olayda yolcuların valizlerinden değerli eşya çalan Halil Yalçınkaya hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç okudu. Yargıç, sanığın Serdar Atıcı ile birlikte söz konusu suçları işlediğini söyledi.

Sanığın 2023 yılı Ekim ayında iki ayrı günde kameraların olmamasını fırsat bilerek, iki ayrı valizden telefon, saat ve ziynet eşyası çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın çaldığı eşyaların değerinin 811 bin TL olduğunu, bu eşyaların 591 bin TL’lik kısmının bulunduğunu ancak geriye kalan meblağa denk gelen eşyaların ise bulunamadığını, mağduriyetlerin ve şikayetlerin devam ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın suç ortağı Serdar Atıcı’nın söz konusu suçları 2023 yılı Ağustos ve Kasım ayları arasında işlediğini, toplam 2 milyon 817 bin TL değerinde ziynet eşyası ve eşya çaldığını, sanık Yalçınkaya’ya göre daha uzun süre ve daha fazla maddi miktarı yüksek eşya çaldığını ve 4 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.

Yargıç, bu nedenle Yalçınkaya ile sanık Atıcı arasında ceza takdirinde ayrıma gidildiğini açıkladı. Transitteki eşyaların çalınması suçunun yolcuların güvenini sarsan ve ülke turizmi ile ekonomisine zarar veren bir suç olduğunu kaydeden Yargıç, bu hususların sanıl aleyhinde değerlendirildiğini söyledi.

Yargıç birçok eşyanın bulunmaması, mağduriyetlerin giderilememesini de yine sanık aleyhinde değerlendirdiklerini açıkladı. Sanığın sabıkasız oluşunu ve mahkemede özür dilemesini ise lehine değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanığı yargılandığı 2 ayrı davadan suçu bularak, 2 yıl 4 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.