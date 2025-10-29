KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 10.000 çocuğa ulaşma hedefiyle başlattığı çalışmalar yoğun şekilde sürerken, federasyona yeni antrenörler kazandırmak için başlatılan 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu devam ediyor.

Osman Emiroğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Cimnastik Federasyonu 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu’nda Mustafa Behlül ile Murat Güçtekin de kursiyerle dersler verdi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılan dersleri kursiyer ilgiyle takip ettiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kurs için federasyona Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nun kapılarını açan, iş birliği yaparak destek veren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na ve yönetim kuruluna teşekkür etti.