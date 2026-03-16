Türkiye Cimnastik Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nı Türkiye Cimnastik Federasyonunun özel davetiyle izleyen Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Türkiye Jimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen’in katkılarıyla uluslararası temaslar yaptı.

KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, cmnastik branşında 1996 Olimpiyat Oyunlarının altın, 2000 Olimpiyat Oyunlarının bronz madalyalı sporcusu olan Sibirya Cimnastik Federasyonu Başkanı ve milletvekili olan Yevgeni Anatolyevich Podgorny ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularının farklı platformlarda daha fazla yer alabilmesi ve yeni organizasyonlar oluşturabilmek adına önemli bir adımın atıldığı görüşmede Yevgeni Anatolyevich Podgorny, KKTC Cimnastik Federasyonuna destek vereceğini açıkladı.