KKTC Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Yakın Doğu Üniversitesi sponsorluğunda gerçekleştirilen 2026 Dr. Fazıl Küçük Kickboks Şampiyonası, 12 dernekten yüzlerce sporcunun katılımıyla sona erdi.

Turnuva; 298 sporcu, 20 antrenör ve 24 hakemin yanı sıra sporseverlerin yoğun ilgisiyle büyük bir organizasyona dönüştü. Müsabakalar boyunca sergilenen yüksek performans, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Müsabakaların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporcu ve takımlar ödüllerine kavuştu. Federasyon Başkanı Ümit Nusret’in davetiyle törene katılan; Mehmet Küçük, eski Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, TC Kick Boks Federasyonu Ring Sporları Başkanı Serkan Bozacı, TC Kick Boks Federasyonu Tatami Sporları Başkanı Ahmet Tül, Ankara Bölge Başkanı Salih Demirdelen ve Kickboks Genel Koordinatörü Ali Kale; başarılı sporculara madalyalarını, takımlara ise kupalarını takdim ederek başarılarını kutladılar.

"MÜSABAKALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Ümit Nusret, organizasyonun başarısından duyduğu gururu ifade etti. Nusret, 2026 yılı içerisinde sporcuları ve sporseverleri yoğun bir takvimin beklediğini belirterek, müsabakaların artan bir ivmeyle devam edeceği mesajını verdi.

(Haber ve Fotoğraf: Ferah Barışsev)