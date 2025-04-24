KKTC Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen atletizm yarışları devam ediyor. Bu kapsamda Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Finalleri, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda başladı. İki gün sürecek yarışların ilk gün neticelerine göre kızlarda Necat British College (Lefkoşa) ve erkeklerde Levent Kolej takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı.

İKİ YENİ REKOR

Finallerin ilk gününde iki yeni okul rekoru kırıldı. Uzun atlama branşında Necat British College (Lefkoşa) sporcusu Sofia Bradley, daha önce 5.14 ile Deniz Süngü’ye ait rekoru 5.37’lik derecesi ile kırdı. Bir rekor da gülle atma branşında geldi. Oğuz Veli Ortaokulu sporcusu Chelsea Osagie, daha önce 10.48 ile Varvara Khorat’a ait rekoru 11.26’lık derecesi ile kırma başarısı gösterdi.

İlk gün sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Yıldız Kızlar

1. Necat British College (Lefkoşa) – 285 Puan

2. Bekirpaşa Lisesi - 257 Puan

3. Erenköy Lisesi - 251 Puan

4. Levent Kolej - 244 Puan

5. Şht. Turgut Ortaokulu - 240 Puan

6. Necat British College (Girne) - 225 Puan

7. Çanakkale Ortaokulu - 219 Puan

8. Oğuz Veli Ortaokulu - 215 Puan

Yıldız Erkekler

1. Levent Kolej - 241 Puan

2. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu - 238 Puan

3. Şht. Turgut Ortaokulu - 225 Puan

4. Mehmetçik Ortaokulu - 220 Puan

5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 217 Puan

6. Çanakkale Ortaokulu - 208 Puan

7. Osman Nejat Konuk Ortaokulu - 203 Puan

8. Necat British College (Girne) - 184 Puan