KKTC Cimnastik Federasyonu, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun merhum eşi Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu anısına yarışma gerçekleştirecek.
Artistik Cimnastik Minik Kızlar KKTC Şampiyonası, Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu anısına gerçekleştirilecek. Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu Artistik Cimnastik Minik Kızlar KKTC Şampiyonası, 18 Ekim Cumartesi günü Saat 10:00’da Doktor Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapılacak.
Bu önemli müsabakada ilk 10’a giren sporcular, Türkiye’deki Kulüpler Arası Müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler.