Bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta 5’incisi düzenlenen Uluslararası Northern Cyprus Open Darts Turnuvası, ülkemiz sporcularının önemli başarılarına sahne oldu.

2024-2025 sezonunda oynanan Süper Ferdiler Ligini ilk dörtte tamamlayarak Milli Takım kadrosuna seçilen Cemal Gingi ve Faik Amcaoğlu, turnuvada dün akşam oynanan çift erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza attı.

Gingi ve Amcaoğlu, güçlü rakipler arasından sıyrılarak üçüncülük elde etti. Sporcular, hem Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nu hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, başarılı sporcularını tebrik ederek şu açıklamada bulundu:

“Cemal Gingi ve Faik Amcaoğlu’nu, turnuvadaki üstün performanslarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.”