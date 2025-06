Süper Lig ekiplerinden Cihangir, geçtiğimiz sezon Göçmenköy'de oynayan Eray Vudalı'yı transfer etti.

Süper Ligde yine iddialı bir takım kurmak isteyen Cihangir, Cumartesi günü orta sahaya Yakup takviyesinin sonrasında Göçmenköy’ün genç yeteneği Eray Vudalı’yı da renklerine bağladı.

Oyuncu dün kendisini Cihangir'e bağlayan imzayı atarken, Cihangir kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla transfer duyuruldu.

Vudalı’dan Göçmenköy'e duygusal veda

Vudalı gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Göçmenköy'e veda etmişti

Vudalı, "Çok güzel zamanlar geçirdik, bazen zaferin tadını çıkardık, bazen de zor günlerde birbirimize destek olduk ama her anı güzeldi. Hayallerimin ötesinde kazandığımız kupanın verdiği mutluluğun tarifi yok. İyi ki sizleri tanıdım. Geçirdiğimiz zaman, birlikte yaşadığımız anlar her zaman hafızamda kalacak Göçmenköy. Burada öğrendiklerim, kazandığım dostluklar ve kurduğum bağlar benim için çok değerli. Biraz olsun bu armaya katkım olduysa ne mutlu bana. Herkese, her şey için çok teşekkür ederim. İlerdeki sezonlar için başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.