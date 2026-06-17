Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2024 yılı mezunu Betül Avcı, Almanya’da yürüttüğü denklik (Approbation) sürecini başarıyla tamamladı. Avcı’nın diploması, Almanya tarafından herhangi bir ek sınav veya eksiklik talebi olmaksızın doğrudan tanındı.

Almanya’da Kariyer Yolculuğu

Aslen Münihli olan Avcı, 2018 yılında tıp eğitimi almak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde öğrenimine başladı. 2024 yılında mezun olan Avcı, mezuniyetinin ardından Münih’e dönerek Münih Teknik Üniversitesi’nde bir yıl süreyle araştırmacı olarak görev aldı ve doktora çalışmalarına başladı.

Denklik Sürecinde Dikkat Çeken Başarı

Almanya’da kariyerine devam etmek üzere Bavyera eyaletine başvuruda bulunan Avcı, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi tarafından sunulan Avrupa standartlarına uygun müfredatın ve detaylı ders içeriklerinin değerlendirme sürecinde önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Avcı, başvurusunun herhangi bir ek sınav veya eksiklik talebi olmaksızın doğrudan onaylandığını belirtti.

Avcı, Approbation hakkının vatandaşlığa bağlı olmadığını belirterek, gerekli şartları sağlayan uluslararası mezunların da aynı hakkı elde edebileceğini ifade etti. Alman vatandaşı olmasının yalnızca dil yeterliliğine ilişkin bazı prosedürlerden muaf tutulmasını sağladığını aktaran Avcı, denklik değerlendirmesinin ise eğitim içeriği ve sunulan belgeler üzerinden yapıldığını söyledi.

Başvuru sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü aktaran Avcı, herhangi bir eksiklik (defizit) bildirilmeden doğrudan denklik almasının, DAÜ’de aldığı eğitimin niteliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Avcı elde ettiği sonucun yalnızca kişisel bir başarı değil, aynı zamanda DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde verilen eğitimin uluslararası düzeydeki karşılığının da önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi-Marmara Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakültesi ile ortak yürütülen Uluslararası Tıp Programı, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu’nca (WFME) yetkilendirilen Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edilerek hem Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk uluslararası akreditasyona sahip ortak tıp programı olma özelliğini taşıyor.