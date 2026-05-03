Halil GERÇEK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 29. Hafta maçında Cihangir, Esentepe’yi konuk etti.
Cihangir Stadında oynanan Cihangir – Esentepe maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti. Hareketli geçen ilk devrenin 44. dakikasında Hakan Karacaoğlu’nun asistinde Uğur Gök takımını 1 – 0 öne geçirdi. 45’te Cihangir’in penaltı beklentisi karşılıksız kalırken, devre 1 – 0 sona erdi.
İkinci devreye hızlı başlayan Cihangir 59’da Meye’nin kafa golüyle skoru 2 – 0 yaparken, 61’de savunmadan ileriye çıkan Osman Turgut sakatlanma pahasına golü attı. 2 – 1
2 – 1’den sonra da oyun hakimiyetini sürdüren Cihangir, Ebuka ve kafayla Ali Bayır’ın golleriyle maçı 4 – 1 kazandı.