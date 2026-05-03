Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Emirhan Yılmaz, Volkan İzmirli.

Yeniboğaziçi: Emre, Ali Özay, Fevzi, İrfan, Ertan(Eli Amir), Enes(Osman), Mehmetali(Selkan), Olayinka Ajibola, Darius Dee Johnson, Ramadan, Ada (Yunus).

Mesarya: Ercan, Mustafa(Tugay), Ertan, Yusuf, Abdullah Erol, Çağlar(Emrecan), Abdullah Şengül, Salahi(Okan), Tony Obia(Ali), Ömer, Laye Tall.

Goller: Dk. 60 Fevzi(Yeniboğaziçi), Dk. 4 Abdullah Erol, Dk.70 Abdullah Şengül, Dk. 73 Ömer, Dk. 80 Laye Tall(Mesarya)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 29. Haftasında ligin dibinde yer alan Yeniboğaziçi ile play-out hattındaki Mesarya arasındaki önemli maç Yeniboğaziçi’nde oynandı.

Konuk Mesarya takımının sahadan 4 – 1 galip ayrıldığı maç sonunda Yeniboğaziçi takımı 1. Lige düşen ilk takım oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Mesarya golü de erken buldu.

Dk.4Yeniboğaziçi defansının uzaklaştıramadığı topa Abdullah Erol sert ve yerden vurarak ağlara gönderdi. 0-1.

Dk.26 Yeniboğaziçi atağında Olayınka, sağ kanatta topla buluştu ve Mesarya ceza sahasına girerek yerden kestiği topla arka direkte Darius buluştu, ancak pozisyonu değerlendiremedi.

Dk.32 Mesarya atağında Yeniboğaziçi defansının arkasında topla buluşan Tall, son çizgiye inerek geriye kestiği topa buluşan Ömer, net pozisyonda topu dışarıya attı.

Dk.50 Yeniboğaziçi'nin kullandığı kornerde ön direkte Olayınka'nın kafa vuruşunda Mesarya defansı topu çizgiden uzaklaştırdı.

Dk.60 Yeniboğaziçi atağında Olayınka'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Ramadan'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde Mesarya defansından seken topa dokunan Fevzi topu ağlara gönderdi. 1 – 1

Dk.70 sol kanattan gelişen Mesarya atağında Obia, önündeki Ramadan'dan kurtularak son çizgiye inerek ortaya kestiği top defanstan sekerek Abdullah Şengül'ün önünde kaldı. Abdullah sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2.

Dk.73 Mesarya atağında Tall'ın pasıyla Yeniboğaziçi ceza alanı önünde topla buluşan Ömer, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3.

Dk.80 Mesarya atağında Yeniboğaziçi defansının anlaşmazlığında topla buluşan Tall topu ağlara gönderdi. 1-4.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası skoru değiştirmedi ve maç Yeniboğaziçi 1 – Mesarya 4 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Yeniboğaziçi Süper Lige veda ederken, Mesarya takımı puanını 31 yaparak paly-out hattında puanını artırdı.,