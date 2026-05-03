Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Mehmet V. Çelik, Rıdvan Çetinkaya

Gönyeli: Ege Keleşzade, Jamiu Arowolo, Kane Daman, Mert Turgut Zabit (Erol), Mehmet Akif (Berkay), İsmail Sarıkaya, Kahraman Dönmez, Ege Uçar, Hasan Sedatgil, Ahmet E. Aksoy (Efe), Ömer Bayraktar (Mehmet Yetişkin)

Lefke: İrfan Özbay, Arda Karanfiloğlu, Yao Kouassi, Armstrong Chidi, Aykut, Mustafa Süzgen (Candy Agbane), Yılmaz Şipal (Mehmet Ali), Erkan Yolaç, Gökhan Titiz (Seydi), Kaan Savaşkan, Christopher Fourmy (Caner)

Goller: Dk.7 Ege Uçar (Gönyeli) Dk.13 (P) Dk.23 Dk.55 ve Dk.88 Christopher Fourmy Dk.65 Yao Kouassi (Lefke)

AKSA Süper Lig’in 29’uncu haftasında Gönyeli’nin konuğu olan Lefke, maçın başında geriye düştüğü karşılaşmayı 5-1 kazandı ve önemli bir galibiyet elde ederken, Gönyeli direkt olarak Süper Lig’e veda etti.

Gönyeli’de oynanan karşılaşmada Lefke’nin gollerini Christopher Fourmy (4), ve Yao Kouassi kaydederken, ev sahibi ekibin tek sayısı Ege Uçar’dan geldi. Karşılaşmada 4 gol atan Christopher Fourmy maçta yıldızlaşan isim oldu.

Lefke bu önemli galibiyet sonrası 32 puana yükselirken, Gönyeli 21 puanda kaldı ve lige direkt olarak veda etti. Ligin son haftasında Lefke lige veda eden bir diğer ekip Yeniboğaziçi’ni konuk edecek, Gönyeli de Dumlupınar’ın konuğu olacak.