Stadyum: Serdarlı 14 Ağustos Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Yusuf Bakar, Arif Malek

MTG: Yusuf Yontar, Emre Kuvvetlişahin,Zihni,Gökcan,Mehmet Gürlü, Mert(46.Dk Emre Mutlu), Nevzat, Remzi(61.Dk Orkhan),Sarr(46.Dk Atay),Şenol(61.Dk Şenol),Kenan(46.Dk Hüseyin Deynekli)

GG: Ozan, Adil(53.Dk Mehmet Altın),Ahmet Sönmez, Mustafa Atlar, Mustafa Sakallı(84.Dk Mahmut), Fofana, Bamba, İsmail, Arif, Semih(64.Dk Jibril), Farouk

Kırmızı kart: 37.Dk Gökcan (MTG)

Goller: 11.Dk Nevzat (MTG)-24.Dk Fofana,35.Dk Arif,78.Dk Jibril (GG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 29. Hafta maçında Mağusa Türk Gücü, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti

3.Dk: GG atağında Semih’in pasıyla Fofana ceza alanı içerisinde topla buluşup vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi

8.Dk: MTG atağında Nevzat soldan çalımlarla ceza alanına girip vuruşunu yaptı ancak kaleci Ozan gole izin vermedi.

11.Dk: MTG’de Zihni’nin savunma arkasına gönderdiği uzun top Ahmet Sönmez’den seken topu alan Kenan’ın pasında topla buluşan Nevzat vuruşunda topu filelere gönderdi. MTG 1-0 GG

19.Dk: GG atağında Bamba’nın vuruşunda kaleci Yusuf gole izin vermedi.

21.Dk: GG atağında Bamba’nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Semih’in şutunda top az farkla dışarıya gitti.

24.Dk: GG atağında Arif soldan topu ceza alanına taşıdı ve kalesini terk eden Yusuf’un sağına pasını çıkarttı. Fofana boş kaleye vuruşunu yaparak in cm topu filelere gönderdi. MTG 1-1 GG

35.Dk: GG atağında Arif ceza alanı dışından müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi. MTG 1-2 GG

37.Dk: GG atağında Bamba’nın ara pasında savunma arkasına sarkan Fofana, Gökcan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tufan Çerçioğlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi

55.Dk: GG atağında Fofana sol çaprazdan etkili vurdu ancak kaleci Yusuf topu direk dibinden kornere çeldi.

59.Dk: GG atağında Fofana soldan topu ceza alanına ortaladı. Bamba’nın volesinde top direkten geri geldi

73.Dk: GG atağında Fofana soldan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.

76.Dk: GG kornerinde Ahmet Sönmez vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf yine gole izin vermedi

78.Dk: GG atağında Fofana soldan topu ceza alanına taşıdı ve pasını Jibril’e çıkarttı. Jibril’in vuruşunda top filelere gitti. MTG 1-3 GG