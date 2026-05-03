Stat: Mustafa H. Çağlar Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Güneş demir, Selim Kaynarca

A. Yeşilova: Beren Bender, Billy Mehmet, Tamer Cem Haddur, Mehmet Tekin (Dk.46 Joseph Ofori), Fidelis Iria, Burak Alsan (Dk.59 Muhammet Kaynarca), Eyyüp Öztep, Mert Nurel, Jonathan Weston, Abdullah Çomunoğlu (Dk.73 Onur), Mehmet F. Parlak (Dk.30 Halit)

Doğan T. Birliği: Evren Ercan, Tunahan Şencan, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Doğukan Demirman (Dk.67 Tunç), Rıfat Hacıarifoğlu, Muhittin Tümbül (Dk.73 Ufuk), Gime Toure (Dk.73 Mustafa Vardi), Billy Michael, Emre Soytürk (Dk.67 Serhat), Erhun Öztümer (Dk.67 Ali Savaşan)

Goller: Dk.6 ve Dk.14 Muhittin Tümbül Dk.40 Gime Toure

AKSA Süper Lig’in 29’uncu haftasında Alsancak Yeşilova’nın konuğu olan Doğan Türk Birliği, mücadeleyi 3-0 kazandı. Alsancak’ta oynanan karşılaşmada Doğan Türk Birliği, Muhittin ve Gime Toure’nin golleriyle maçı ilk devreden kopardı. İkinci devrede gol olmazken, Doğan Türk Birliği bu galibiyet sonrasında 65 puana yükselirken, Alsancak Yeşilova da 38 puanda kaldı.

Doğan Türk Birliği ligin son haftasında Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak, Alsancak Yeşilova da Mormenekşe deplasmanıyla sezonu tamamlayacak.

