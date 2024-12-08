Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Emirhan Yılmaz

Cihangir: Hasancan, Mikail, Selçuk, Yusuf, Babacar, Muhittin, Sercan, Erol, Landel, Uğur, Hakan

Yenicami: Süleyman, Hascan, İrfan, Ali, Samet, Dangmo, M. Çavuş, Karan, Sylla, Mpanzu, Görkem

Goller: 68’ (P) Muhittin, 90+6’ Landel (Cihangir), 67’ Dangmo (Yenicami)

AKSA Süper Lig’de 12’inci haftaya lider giren Cihangir, Yenicami karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip geldi ve liderliğini sürdürdü

Cihangir Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı kontrollü bir futbola sahne oldu. Sakatlıklar nedeni ile sık sık duran oyunda iki takım da gol üretecek fırsatları yeterince bulamadı. Uğur’un takımı adına kaydettiği ve ofsayt gerekçesi ile iptal olan gol ve Erol’un yakın mesafeden dışarıya attığı şut ilk yarının en çok akılda kalan detayları oldu.

İkinci yarıda Cihangir baskısını arttırırken Yenicami de ani hücumlarda gol aradı. 67’inci dakikada Ali Üçtaş’ın pasına hareketlenen Dangmo, ceza alanı içinde aşırtma bir vuruşla kaleci Hasancan’ı hareketsiz bıraktı ve bu golle konuk takım 1-0 öne geçti.

Golün bir dakika sonrasında Cihangir penaltı kazandı. Muhittin’in sert şutunda Mpazu’nun eline çarpan top sonrasında hakem Utku Hamamcıoğlu penaltıya hükmetti. Yoğun itirazlar sonrası çekilen penaltıda Muhittin skora denge getiren golü kaydetti.

Golden sonra Yenicami’den Dangmo’nun vuruşu yan direkten dönerken, Cihangir’in ataklarında kaleci Süleyman öne çıkan isim oldu.

Maçın uzatma süresinin son dakikasında Muhittin’in ceza alanı sol çaprazından çektiği şut kaleye paralel gitti, kaleci Süleyman bu topu kontrol etmek isterken elinden sektirdi, Landel önüne düşen topu boş kaleye yuvarladı ve Cihangir bu golle karşılaşmayı 2-1 kazanan ekip oldu.