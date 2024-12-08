Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Evren Karademir,Halil Erdem Canaloğlu, Volkan İzmirli

Yeniboğaziçi: Emre, Ali, Hasan, İsmail, Mehmet Enes, Eli Amir, Ömer, Ramadan, Serhat, Kenan, İbrahim.

Kozanköy: Ali, Olgun, Azad, Hüseyin Konyalıoğlu, Abdullah, Chrislin, Selçuk, Hüseyin Paşa, İzder, Mustafa, Efe.

Goller: Dk.52 ve 68 Kenan, Dk. 64 Ramadan(Pen.) (Yeniboğaziçi)

K. Kart: Dk. 80 İsmail, Mustafa Enes, Mehmet Enes (Yeniboğaziçi),Dk 80 Eran Kabidan (Kozanköy)

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 12. Hafta karşılaşmalarından olan Yeniboğaziçi ile Kozanköy karşılaşmasını ev sahibi Yeniboğaziçi kazanarak zirve için iddiasını sürdürdü.

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Evren Karademir’in yaptığı zorlu mücadelenin ilk devresinde ev sahibi Yeniboğaziçi oyunu Kozanköy sahasına yıkmasına karşın aradığı golü bulamadı.

İkinci devreye Yeniboğaziçi adeta fırtına gibi başlayarak arka arkaya bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi.

Dk. 52 Yeniboğaziçi atağında Kozanköy defansının arkasında topla buluşanKenan,kaleci Ali’nin de kaymasından yararlanarak kalecinin yanından topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Dk. 64 Yeniboğaziçi’nin kazandığı penaltıda topun başına geçen kaptan Ramadan topu ağlara göndererek skoru 2 – 0 yaptı.

Dk. 68 Yeniboğaziçi’nde yine sahneye çıkan Kenan skoru belirleyen golü attı. 3 – 0

Dk. 85 Yeniboğaziçi’nden İsmail rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildiği sırada saha içi bir anda karıştı. Yedek kulübeleri, antrenörler ve futbolcular yumruklaşırken, taraftarların da sahaya girmesiyle olaylar daha da büyüdü. Yumruklaşmaların olduğu olaylarda, birçok da kırmızı kart çıktı. Yeniboğaziçi’nden Mehmet Enes ve kulübeden Mustafa Enes ile Kozanköy’de Eran Kabidan kırmızı kart gördüler.

Yaklaşık 10 dakika duran karşılaşmanın ardından orta hakem Evren Karademir maçı tekrar başlatırken, maç 3 – 0 sona erdi.