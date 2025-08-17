Süper Lig’de hedefini zirve olarak belirleyen Cihangir Spor Kulübü çalışmalarına aralıksız devam ederken sezonun ilk kampı için gittiği Erciyes’ten döndü.

Geçtiğimiz hafta başında teknik direktör Ali Oraloğlu ve teknik heyetin denetiminde başladığı Erciyes kampını gündem çift idman ve bir hazırlık maçı yaparak geçiren Cihangir takımı dün sabah antrenmanı sonrasında Erciyes’teki kampını tamamlayarak adaya döndü.

Erciyes kampi boyunca güç ve taktik çalışması yapan Cihangir takımında oyuncular arasındaki takım arkadaşlığı ve hırslı çalışma teknik heyeti memnun etti.