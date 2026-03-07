Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Yusuf Bakar, Selin Kaynarca

Cihangir: Türkkan, Sercan(60.Dk Yakup), Bilal(72.Dk Selçuk),Yusuf Beyazi, Berkem, Uğur(72.Dk Fikret), Ali Öztürk, Ebuka, Hakan(60.Dk Ali Bayır), Hasan Ulukök, Meye (87. Dk Berhan)

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ali Özay, Ahmet Arıtaş(67.Dk Fevzi),Mehmet Enes, İrfan, Osman, Ertan, Johnson, Olayinka, Mehmet Ali, Njoya (20.Dk Elay) (72.Dk Ramadan)

Goller: 85.Dk (P) Meye, 90+5.Dk Ebuka (Cihangir)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 21. Hafta maçında Cihangir, Yeni Boğaziçi’ni konuk etti.

Cihangir Stadında oynanan Cihangir – Yeni Boğaziçi maçını Hakan Ünal yönetti.

29.Dk: Cihangir’de yapılan geri paslaşmalarda kaleci Türkkan büyük bir hata yaparak topu rakibi Johnson’a kaptırdı. Johnson beklenmedik topta vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi

43.Dk: Cihangir’de sağ kanatta kazanılan frikiği kullanan Uğur’un ceza sahasına ortasında Meye kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre köşeden topu çıkartmayı başardı

64.Dk: Cihangir atağında Hasan Ulukök’ün ceza alanına doldurduğu topta Meye’nin kafa vuruşu üst direkten geri geldi. Dönen topu alan Uğur’un ortasında bu kez Ebuka kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre topu kornere çeldi.

84.Dk: Cihangir atağında Ali Bayır’ın şutunda savunmada topa Johnson eliyle müdahale edince hakem Hakan Ünal penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Meye topu filelere gönderdi. Cihangir 1-0 Yeniboğaziçi

90+1.Dk: Cihangir atağında savunma arkasına sarkan Ebuka, kaleci Emre’nin ayağının kaymasıyla dengesini kaybedince net fırsat buldu ancak vuruşunda toparlanan Emre topu kornere çeldi.

90+5.Dk: Cihangir atağında Berhan’ın taşıdığı topta Ebuka ceza alanı içerisinde topla buluştu ve rakip savunma ile kaleciyi çalımlayıp topu filelere gönderdi. Cihangir 2-0 Yeniboğaziçi