Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 72 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 72 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 90+2 Yunus Akgün), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira (Dk. 90+2 Kaan Ayhan), Lemina (Dk. 82 Singo), Sane, Sara (Dk. 67 Boey), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Eren Elmalı), Osimhen

Gol: Dk. 39 Osimhen (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 62 Sane (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0 kazandı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 39. dakikada Osimhen attı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında ise Leroy Sane kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş eksik rakibi karşısında baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

3 maçlık galibiyet serisi evinde sona eren Beşiktaş 46 puanda kalırken lider Galatasaray bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti.

İlk yarının önemli anları:

15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından yayın içindeki Asllani'ye pasını çıkardı. Asllani'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top, az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışından Sara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

GOL: 39. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere gönderdi: 0-1.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

İkinci yarı:

48. dakikada savunmadan seken topu sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderen Cerny'nin sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sağ kanatta Galatasaraylı Sane ile Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın mücadelesinde siyah-beyazlı futbolcu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörde inceleyen hakem Ozan Ergün, Sane'nin Rıdvan'a yaptığı müdahaleye kırmızı kartını çıkardı.

69. dakikada Murillo'nun sağ kanatta son çizgiden içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Hafif sağ çaprazdan Orkun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

71. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Cerny'nin yayın gerisine çıkardığı topa Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

77. dakikada Galatasaray atağında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dokunduğu top Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı engelledi.

90+7. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ndidi'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.