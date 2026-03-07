AKSA SÜPER LİG

Doğan T. Birliği – Lefke: 3 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Dumlupınar: 0 – 1

Karşıyaka – Gönyeli: 2 – 2

Yenicami – Esentepe: 1 – 3

Aksa Futbol Ligleri 21. Hafta programı
Cihangir – Yeniboğaziçi: 2 – 0

Mağusa T. Gücü – Çetinkaya: 4 – 0

A. Yeşilova – K. Kaymaklı: 2 – 1

Mormenekşe – Mesarya: 2 – 2

AKSA BİRİNCİ LİG

8 Mart Pazar (14.00)

İskele Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Türk Ocağı (Fehim Dayı)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Hamitköy (İbrahim Katmer)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Lapta (Evren Karademir)

Atatürk Stadı: Aslanköy – Yalova (Şahin Coşkun)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Torun)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – S. Geçitkale (Serkan Özdenkçi)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Atoll Kozanköy (Zekai Töre)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – M. H. Yılmazköy (Cenk Aras Özfutu)