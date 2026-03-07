AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan T. Birliği – Lefke: 3 – 0
C. B. Gençlik Gücü – Dumlupınar: 0 – 1
BUGÜN(Saat 14.00)
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - Gönyeli (Kerem Eran)
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe (Turgay Misk)
Cihangir Stadı: Cihangir – Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)
Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Çetinkaya (Ali Özer)
Alsancak M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – K. Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Mesarya (Tufan Çerçioğlu)
AKSA BİRİNCİ LİG
8 Mart Pazar (14.00)
İskele Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Türk Ocağı (Fehim Dayı)
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Hamitköy (İbrahim Katmer)
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Lapta (Evren Karademir)
Atatürk Stadı: Aslanköy – Yalova (Şahin Coşkun)
Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Torun)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – S. Geçitkale (Serkan Özdenkçi)
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Atoll Kozanköy (Zekai Töre)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – M. H. Yılmazköy (Cenk Aras Özfutu)