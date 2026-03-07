AKSA SÜPER LİG

DÜN

Doğan T. Birliği – Lefke: 3 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Dumlupınar: 0 – 1

BUGÜN(Saat 14.00)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - Gönyeli (Kerem Eran)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Esentepe (Turgay Misk)

Cihangir Stadı: Cihangir – Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)

Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Çetinkaya (Ali Özer)

Gençler Birliği gençleri kupayı Başkan Sadıkoğlu’na götürdü
Alsancak M. H. Çağlar Stadı: A. Yeşilova – K. Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe - Mesarya (Tufan Çerçioğlu)

AKSA BİRİNCİ LİG

8 Mart Pazar (14.00)

İskele Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Türk Ocağı (Fehim Dayı)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Hamitköy (İbrahim Katmer)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Lapta (Evren Karademir)

Atatürk Stadı: Aslanköy – Yalova (Şahin Coşkun)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Torun)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – S. Geçitkale (Serkan Özdenkçi)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Atoll Kozanköy (Zekai Töre)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – M. H. Yılmazköy (Cenk Aras Özfutu)