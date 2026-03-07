Futbol Tenisi Federasyonu ile Haydarpaşa Ticaret Lisesi arasında pilot okul projesi başlatıldı. Yapılan iş birliği kapsamında futbol tenisinin gençler arasında yaygınlaştırılması ve öğrencilere tanıtılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıya okul müdürü Meltem Adalı, öğretmenlerden Salim Tayançlı, Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur ve Hişam Tarazi katıldı. Toplantıda pilot okul projesinin detayları ele alınırken, öğrencilerin spora yönlendirilmesi ve futbol tenisinin okullarda yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Proje çerçevesinde 2 Nisan Perşembe günü Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde futbol tenisi tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte öğrencilere futbol tenisinin kuralları ve oynanış şekli anlatılacak, ayrıca uygulamalı gösteriler de yapılacak.

Federasyon yetkilileri, pilot okul projesinin ilerleyen süreçte farklı okullara da yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.