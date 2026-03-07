LEFKOŞA –KTSYD Kupası, muazzam finaller ve görkemli bir ödül töreniyle sahiplerini buldu. UKÜ, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyonluğa uzanarak “Duble” yaptı.

ERKEKLER FİNALİ: UKÜ İKİNCİ YARIDA COŞTU

Gecenin ilk finalinde UKÜ ve Darbaz karşı karşıya geldi. Maça oldukça hırslı başlayan Darbaz, ilk bölümlerde üstünlüğü ele alsa da çabuk toparlanan UKÜ, devreye 16-14 önde girmeyi başardı. İkinci yarıda vites artıran UKÜ, sahadan 43-30 galip ayrılarak şampiyon oldu. Maçta sergilediği olağanüstü performansla Arda Kahraman, erkekler finalinin **”En İyi Oyuncu Ödülü”**ne layık görüldü.

KADINLAR FİNALİ: UKÜ TECRÜBESİYLE DUBLE YAPTI

Gecenin ikinci randevusunda UKÜ ve DİGEM kadın takımları parkeye çıktı. UKÜ, Mariama ve Pınar’ın etkili hücumlarıyla ilk yarıyı 21-9 gibi farklı bir skorla kapattı. İkinci devrede DİGEM farkı kapatmaya çalışsa da UKÜ, disiplinli oyunuyla sahadan 33-28 galip ayrıldı. Kritik anlarda attığı gollerle takımını sırtlayan Derya Dağdelen, kadınlar finalinde **”En İyi Oyuncu Ödülü”**nün sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, hentbolun paydaşları ve devlet protokolü bir araya geldi. Dereceye giren takımlara, başarılı sporculara ve finalde görev yapan hakemlere ödülleri şu isimler tarafından takdim edildi:

Necati Özsoy (KTSYD Başkanı) ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

Ediz Arıkan (KKTC Hentbol Federasyon Başkanı),

Alkan Değirmencioğlu (Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı),

Sami Özuslu (Milletvekili).