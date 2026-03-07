Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Burak Yiğit.

Mormenekşe: Doğuhan, Cafer(Devrim), Fetin, Amoah, Kadir, Arda(Kehinde Akıntologou), Aziz(Mehmetali)Sami(Mustafa), Cenker(Barış), Emre, Madou Gadj

Mesarya: Ercan, Abdullah Şengül, Ertan, Yusuf(Okan), Salahi, Çağlar(Emir), Ali(Ömer), Abdullah Erol, Mame Tall, Obia, Miracle.

Goller: Dk.67 Gady, Dk. 90+5 Devrim (Mormenekşe), Dk. 37 Okan, Dk. 84 Miracle(Mesarya).

Aksa Süper Ligin 21. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli mücadelede Mormenekşe ile Mesarya takımlarını kozlarını paylaştı.

Son haftaların çıkışta olan takımı Mesarya’nın maçın son anlarına önde girdiği mücadele 2 – 2 tamamlanarak takımlar birer puanla haftayı kapattılar.

Her iki takımında kontrollü oyunu tercih ettiği maçın başında pozisyon üretmekte zorlandılar.

Dk.19 Mesarya atağında sağ kanatta topla buluşan Laye Tall’ın ortasında 18 yayı içinde gelişine vole atan Miracle’ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

Dk.32 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Emre’nin pasıyla sağ kanattan Mesarya ceza alanına giren Gadj’ın arka direğe kaldırdığı topla buluşan Cenker’in şutunda top yan ağlarda kaldı.

Dk.37 Mesarya’nın kazandığı serbest vuruşta Çağlar’ın ortasında altı pas çizgisinde iyi yükselen Okan’ın kafa vuruşunda top köşeden ağlara gitti.0-1

Dk.50 Mormenekşe’nin kullandığı serbest vuruşta Mesarya ceza sahasında oluşan karambolde Emre’nin şutunda top defansa çarparak direğin dibinden çıktı.

Dk.56 Mesarya atağında Mame Tall’ın pasında Mormenekşe defansının uzaklaştırmak istediği top Ali’de kaldı. Ali’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.60 Mormenekşe atağında Emre’nin ortasında Mesarya ceza sahası içinde topla buluşan Cenker müsait pozisyonda topa vurmadı.

Dk.68 Mormenekşe atağında Mehmetali’nin Mesarya defans arkasına attığı topu uzaklaştıramayan Mesarya defansının arasında topa dokunan Gadj topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk.82 Mesarya’nın kullandığı serbest vuruşta Çağlar’ın ortasında iyi yükselen Mame Tall’ın kafa vuruşunda kaleci Doğukan topu köşeden kornere çeldi.

Dk. 84 Hızlı gelişen Mesarya atağında Okan’ın pasıyla orta sahadan topa hareketlenen Miracle süratle sağ çaprazdan Mormenekşe ceza sahasına girerken şutunda topu ters köşeden ağlara gönderdi. 1-2

Dk. 90+5 Mormenekşe’nin kazandığı kornerde Mustafa’nın ortasında Mesarya defansından önce oyuna son dakikalarda giren Devrim’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2 – 2

Golün ardından yapılan santra sonrasında ise karşılaşma tamamlandı.

Bu sonuçla Mormenekşe ile Mesarya puanlarını 19 yaparak 13 ve 14. Sırayı paylaştılar.