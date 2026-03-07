Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Serdar Gürpınar, Mehmet Volkan Çelik.
Yenicami: Süleyman Çamlıca, Halil Uçar, Reşit Erişik, Hüseyin Arifoğlu (Dk 75 Koray Özteknik), Asrın Sönmez (Dk 46 Hüseyin Paşa), Mendy (Dk 70 Murat Ölçer), Tahir Gazi, Issa, Görkem Büyükaşık, Hasan Ömerpaşa (Dk 65 Karan Sönmez), Alaattin Yavuz
Esentepe: Ali Karal, Nehir Cantaş, Lukman (Dk 85 Semih Arslan), Salih Karal, Benjamin, Ada Arıkan, Sulyman (Dk 90+2 Oladimeji), Kaya Bahadır (Dk 79 Tuğra Kılıç), Mustafa Soytürk, Sander Ersoy, Devran Güneş
Goller: Dk 47 Mendy (Yenicami), Dk 3 Sulyman, Dk 21 Kaya Bahadır, Dk 60 Lukman (Esentepe)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 21. Hafta maçında Yenicami, Esentepe’yi konuk etti.
Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Esentepe maçını Turgay Misk yönetti.
Dk 3 Etkili gelişen Esentepe atağında ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Sulyman takımını öne geçirdi. 0 – 1
Dk 11 Sağ kanattan gelişen Esentepe atağında yapılan ortada Kaya’nın vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.
Dk 21 Baskısı süren Esentepe’nin etkili gelişen atağında Kaya Bahadır topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı. 0 – 2
Dk 28 Hüseyin Arifoğlu’nun geliştirdiği atakta Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşta Mendy’nin etkili vuruşunu kaleci Ali Karal kornere çeldi.
Dk 47.dk: Yenicami kontra atağında Esentepe ceza sahası içerisinde topu iyi takip eden Mendy, farkı bire indirdi. 1 – 2
Dk 60 Esentepe atağında savunma arkasına iyi sarkan Lukman kaleciyi de geçerek topu filelere gönderdi. 1 – 3
Dk 72 Yenicami kontra atağında ceza alanına girer girmez Hüseyin Arifoğlu’nun vuruşu kaleci Ali Karal’da kaldı.
Dk 83 Esentepe kontra atağında ceza alanına giren Sulyman’ın vuruşu yandan dışarı gidince karşılaşma 1 – 3 konuk takımın üstünlüğünde sona erdi.