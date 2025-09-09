CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, Creditwest Bank sponsorluğunda 7 Eylül Pazar günü gerçekleşen ve yapılan en iyi vuruşun seçilerek oynandığı Çiftler Texas Scramble golf turnuvasında Keith Goddard & Mike Burgess çifti 65 Net ile şampiyon oldu.

Çiftlerin toplam Handicaplarının 1/4’ü ne göre vuruş avantajı baz alınarak, 18 çukur olarak oynanan turnuvada 67 Net ile Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade ikinci olurken, Ian Steven & Bob Hodge çifti de yine 67 Net ile (back nine score) üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu tarafından takdim edildi. CMC’de 14 Eylül Pazar günü aylık kulüp yarışması Monthly Medal oynanacak.