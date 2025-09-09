Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Polonya ile kozlarını paylaştı.

Arena Riga’daki dev karşılaşmanın ilk periyotunda Polonya köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üretirken, A Milli Takım ise organize hücumlar sonucunda pota altından etkili oldu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı açan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 üstün gitti.

İlk periyotta hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti.

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 61-40. Kalan bölümde biraz toparlanan Polonya farkı 15'e indirdi ve milliler, son bölüme 65-50 önde girdi.

Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretti. Ergin Ataman yönetimindeki milli takımıza, Loyd ile yanıt veren Polonya, 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 78-70.

Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 91-77 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.