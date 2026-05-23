Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine gelerek Kılıçdaroğlu'na iletti.

Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu karar, davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam” dedi.

"Görev şu anda tebliğ edildi mi? Kemal Kılıçdaroğlu, artık genel başkan diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Üregen, "Evet, şu an CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez ise kararın tebliğ edilmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun göreve başladığını söyledi.

İLK SEÇENEK OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATMAK

Özgür Özel ve ekibi cephesinde ise yeni bir parti kurma seçeneği şu aşamada masada değil. Edinilen bilgiye göre ilk seçenek olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması.

CHP tüzüğünde, "Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi'nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır." hükmü var.

Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak ilk Parti Meclisi'ni topladığında bu tüzük maddesine dayanarak partiyi kurultaya götürmeyi hedefliyor.

Öte yandan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Örgütlerimiz gerekli planlamayı yaptı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz." dedi.

Olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, sonrasında parti genel merkezi önünde toplananlara otobüs üzerinden hitap etti.

Özel, “Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisini kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum." diye konuştu.