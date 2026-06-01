Bayram ziyareti maksadı ile cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu Ahmet Sadi Akgönül’ü ziyarete giden baba zanlı E.A’nın getirmiş olduğu yemek kapları içerisinden yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ olayla ilgili bulguları aktardı. Öztuğ, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13:30 raddelerinde, Lefkoşa’da Yeni Merkezi Cezaevi’nde Ağır Yaralama suçundan hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu Ahmet Sadi Akgönül’ü ziyarete gelen zanlı E.A’nın getirmiş olduğu yemek kapları içerisinde gizlenmiş bir adet içerisinde henüz miktarı tespit edilemeyen tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının cezaevinden teslim alınarak şubeye celp edildiğini ve itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini söyledi. Polis ayrıca alınan emarenin analize gönderildiğini ancak henüz daha sonuçların çıkmadığını bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.