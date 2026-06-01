Lefkoşa’daki trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki bir araca çarpıp, takla attı.
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi'nde önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, 95 miligram alkollü içki tesiri altındaki 21 yaşındaki Mehmet Atay, yönetimindeki GJ 345 plakalı araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda park halindeki MA 536 plakalı aracın sol ön kısmına çarptıktan sonra, takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan GJ 345 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.