Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 160 sürücü rapor edildi, 29 araç trafikten men edildi. Sürücüler, en fazla sürat ve alkollü araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 1657 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarına uymayıp diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratan 160 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 29 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Sürücülerin, 37’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 2’si kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak, 61’i ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.