Ülkemizden sahte pasaport ile çıkış yaparak Türkiye’ye giden orada durumun anlaşılması üzerine İNAD (Kabul Edilemez Yolcu) ilan edilerek geri gönderilen 30 yaşındaki Parastoo Ahmadi, aleyhine getirilen “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Parastoo Ahmadi’nin 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:35’de K.A.H.H adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaparken Türkiye Polisi tarafından tespit edilerek İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş ve 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirterek bu bağlamda sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu pasaportun nasıl ve nerden temin edildiğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.