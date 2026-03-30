Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yapımı “Ceza Sahası” belgeseli, “18. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali” programına seçildi.

Türkiye’nin en köklü belgesel organizasyonlarından biri olan festival, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor.

“Ceza Sahası” belgeseli de bu platformda yer alarak Kıbrıs’tan bir hikâyeyi uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Belgeselin Türkiye prömiyeri ise 1 Nisan Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek. Festival kapsamında yapılacak gösterim ve söyleşilerle birlikte film, sinema dünyasının önemli isimleriyle aynı programda yer alarak dikkatleri üzerine çekecek.

Yapımcılığını Ertan Birinci’nin, yönetmenliğini ise Mustafa Ünlü’nün üstlendiği “Ceza Sahası”, yarım asrı aşan bir sürecin gölgesinde büyüyen çocukların futbol üzerinden kurdukları hayalleri ve yaşadıkları zorlukları etkileyici bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor. Belgesel, sporun ötesine geçerek sınırlar, umutlar ve insan hikâyeleri üzerinden güçlü bir toplumsal perspektif sunuyor.