İskele Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart’ta sahneye taşıdığı Hadi Öldürsene Canikom ile başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, dün (6 Mayıs) Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuklara özel hazırlanan ‘Hayır hayır hayır’ isimli oyunu ile devam etti. İskele Belediyesi sınırlarındaki okulların yanı sıra Çayırova İlkokulu ile Geçitkale İlkokulu öğrencilerinin de takip ettiği oyun ilgiyle izlendi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunu, ilgiyle izlendi

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, birçok oyunu İskele’de tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Tiyatro Günleri’nde İskele AKM sahnesi bu kez, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu ağırladı. Öfke yönetimi ve sınırları anlatan çocuk oyunu ‘Hayır hayır hayır’ çocuklara ‘hayır’ demenin ve sınırlarını korumanın önemini vurguladı. Edith Schreiber-Wicke'nin yazdığı, Melihat Günalp'ın yönettiği Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yapımı olan oyun, çocuklar tarafından deyim yerinde ise pür dikkat izlenildi. Asu Demircioğlu, Zeliş Şenol, Altekin Erginel ve Ali Moda’nın aynı sahneyi paylaştığı oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, özgün müziğini Ersen Sururi, şarkı sözlerini Melihat Beşe, koreografisini Osman Ateş, fotoğraf, afiş, broşür tasarımını ise Umut Ersoy yaptı. Mehmet Eseri tonmeister, Fırat Çelik ışık uygulama ve Mehmet Demir ise sahne amiri olarak görev yaptığı oyun çocuklardan tam not aldı.

Oyun bitiminde sahneye çıkan İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri’ne katkı yapan ve çocuklar için sahneye çıkan Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’na teşekkür etti, oyunun yönetmeni Melihat Günalp'a teşekkür plaketi taktim etti.

4. Tiyatro Günleri ‘Lisistrati’ oyunu ile devam edecek

20 Mayıs’ta sona erecek İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, 9 Mayıs Cumartesi akşam Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu’nun (+13) komedi türündeki oyunu Lisistrati ile devam edecek.

Antik Yunan Komedya Yazarı Aristophanis’in MÖ 411 yılında yazdığı, savaş karşıtı tiyatro oyunu Aysel Açelya Bükülmez ile Pınar İnandım yönetiyor. Betül Bozkurt, Cumali Uçak, Çiğdem Kutlu Güney, Emine Tek, Emre Şaşmacıoğlu, Hasan Aktepebaşı, İnan Taşçı, Keziban Demirel, Mehmet Osman Perçinkardeşler, Reşat Alphan Beyazıtoğlu, Simge İlgen, Şölen Üstüner, Tuğba Kavurucu’nun aynı sahneyi paylaşacağı oyun, 9 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de İskele AKM sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak.